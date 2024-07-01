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В Перми участников СВО и многодетные семьи обеспечат землей

Общая площадь участков составит 60 тысяч кВ. м.

Источник: Комсомольская правда

Власти Перми планируют выделить земельные участки для участников специальной военной операции и многодетных семей на территории микрорайона Левшино. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

По данным ведомства, участки можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, отмечается, что общая площадь земель составит 60 тысяч кВ. м.

По информации краевого Минимущества, с начала этого года участки получили уже почти 500 многодетных семей, за прошлый год — более 900. В общей сложности в 29 муниципалитетах Прикамья обеспечены земельными участками более 90% многодетных семей.

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