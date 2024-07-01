Плату за проезд в общественном транспорте хотят повысить в Алматы

При этом в ведомстве подчеркнули, что в текущем году средний тариф на проезд на общественном транспорте составляет 310 тенге, а на некоторых маршрутах достигает 400 тенге. В этой связи ежегодно растет размер субсидий, выплачиваемых перевозчикам. Если в 2023 году было выделено 68,7 миллиарда тенге, в 2024 году прогнозная сумма субсидий выросла до 97,3 миллиарда тенге. Таким образом, при нынешнем тарифе размер субсидирования будет все время увеличиваться, что может стать непомерным для местного бюджета.