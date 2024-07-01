Плату за проезд в общественном транспорте хотят повысить в Алматы

В управлении городской мобильности отметили, что тариф в 80 тенге не менялся с 2011 года и только в прошлом году был увеличен на 20 тенге. В настоящее время в Алматы стоимость тарифа на общественном транспорте установлена в размере 100 тенге при оплате безналичным способом и 200 тенге при оплате наличными.
При этом в ведомстве подчеркнули, что в текущем году средний тариф на проезд на общественном транспорте составляет 310 тенге, а на некоторых маршрутах достигает 400 тенге. В этой связи ежегодно растет размер субсидий, выплачиваемых перевозчикам. Если в 2023 году было выделено 68,7 миллиарда тенге, в 2024 году прогнозная сумма субсидий выросла до 97,3 миллиарда тенге. Таким образом, при нынешнем тарифе размер субсидирования будет все время увеличиваться, что может стать непомерным для местного бюджета.
«Перевозчики города неоднократно утверждали, что действующий тариф не покрывает затраты перевозчиков на закуп, обновление и своевременное обслуживание автобусов, а также на повышение заработной платы водителей. В целях частичного снижения нагрузки на перевозчиков и местный бюджет подготовлен проект постановления акимата города об установлении тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях. Проект предусматривает поднятие тарифа на проезд до 120 тенге. Соответственно для льготных категорий граждан стоимость проезда составит 50 процента от тарифа».
Кроме того, в целях обеспечения безопасности пассажиров на общественном транспорте предусмотрена отмена платы за проезд наличными средствами. Это позволит водителю автобуса управлять транспортным средством и не отвлекаться на сбор денег.
В управлении городской мобильности подчеркнули, что при новом тарифе прогнозируемый объем субсидирования в 2024 году сократится более чем на семь миллиардов тенге. Это позволит направить дополнительные средства на повышение привлекательности поездок на общественном транспорте с учетом требований горожан.