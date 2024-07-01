В Красноярске закрыли зону амфитеатра на Николаевской сопке

Сегодня на смотровой площадке Николаевской сопки перекрыли зону амфитеатра для замены покрытия сидений и навеса — работы будут продолжаться около двух недель. Во второй половине июля специалисты перейдут в пешеходную зону — здесь обновят деревянные конструкции и частично обработают металлические.