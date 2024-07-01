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В Красноярске закрыли зону амфитеатра на Николаевской сопке

Популярные туристические места в Красноярске частично закрыли на плановое обслуживание.

Источник: Комсомольская правда

1 июля в Красноярске начался ремонт на смотровой площадке Николаевской сопки, в эко-парке «Юдинская долина», а также дополнительное благоустройство в Серебряному логу. Об этом рассказали в Туристском информационном центре.

— Объекты не будут закрыты для посещения, но просим жителей и гостей города учесть данные мероприятия при планировании посещений этих достопримечательностей, — добавили в ТИЦ.

Сегодня на смотровой площадке Николаевской сопки перекрыли зону амфитеатра для замены покрытия сидений и навеса — работы будут продолжаться около двух недель. Во второй половине июля специалисты перейдут в пешеходную зону — здесь обновят деревянные конструкции и частично обработают металлические.

Работы в «Юдинской долине» продлятся до 20 июля, а в «Серебряном логу» — до конца октября.

Напомним, что в краевом центре продолжается масштабная реконструкция комплекса «Мемориал Победы». Изменится многое: Вечный огонь перенесут в центр площади, а памятник воину-освободителю развернут лицом к музею.

туризм и отдых