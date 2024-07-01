В Новосибирском зоопарке появились две пятнистые гиены

Пока что гиены еще только привыкают к новому месту, избегают взглядов зрителей и прячутся в укрытия. Но стресс не повлиял на аппетит, наоборот, кушают хищники много. По словам сотрудников зоопарка, это говорит о том, что адаптация хорошо проходит.