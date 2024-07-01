В Новосибирском зоопарке появились две пятнистые гиены

В пресс-службе Новосибирского зоопарка представили новых животных — двух пятнистых гиен. Животные прибыли из Ленинградской области.
— Пятнистые гиены являются самыми крупными из всех видов гиеновых. Они живут большими семьями, которые называются кланами. В каждой группе выстраивается строгая иерархия. Зоологи рассчитывают, что гиены, привезенные в Новосибирский зоопарк, в будущем сформируют свой клан, — рассказывают в пресс-службе.
Пока что гиены еще только привыкают к новому месту, избегают взглядов зрителей и прячутся в укрытия. Но стресс не повлиял на аппетит, наоборот, кушают хищники много. По словам сотрудников зоопарка, это говорит о том, что адаптация хорошо проходит.
— Пятнистые гиены стали для Новосибирского зоопарка вторым видом из семейства гиеновых. Напомним, с 2017 в зоопарке живут земляные волки, — добавили в зоопарке.
Новосибирский зоопарк также недавно показал, как играют канадские волчата, родившиеся 5 мая.