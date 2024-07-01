До +33 градусов ожидается в большинстве районов Хабаровского края 2 июля

2 июля обещает быть жарким и в большинстве районов Хабаровского края сухим. Чтобы избежать перегрева в летнюю жару, важно использовать солнцезащитные средства и употреблять достаточное количество воды. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Завтра в краевой столице не ожидается осадков, а температурный столбик ночью будет колебаться от +14 до +16 градусов, днем же термометры покажут от +29 до +31 градуса. Скорость юго-западного ветра составит от семи до 12 метров в секунду.
В южных районах края ночью пройдут кратковременные дожди, столбики термометров будут на отметке от +12 до +17 градусов, а днем воздух прогреется до +28…+33 градусов. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью от восьми до 13 метров в секунду.
Центральные районы края также ожидают ночные дожди, но днем погода будет радовать отсутствием осадков. Температура ночью будет варьироваться от +7 до +15 градусов, днем же поднимется до +23…+33 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от семи до 13 метров в секунду.
Северные районы порадуют своих жителей отсутствием значительных осадков. Ночная температура будет находиться в пределах от +7 до +12 градусов, а дневная может достигнуть +12…+33 градусов. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от четырех до 12 метров в секунду.