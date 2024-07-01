До +33 градусов ожидается в большинстве районов Хабаровского края 2 июля

Центральные районы края также ожидают ночные дожди, но днем погода будет радовать отсутствием осадков. Температура ночью будет варьироваться от +7 до +15 градусов, днем же поднимется до +23…+33 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от семи до 13 метров в секунду.