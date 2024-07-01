Суд отказал медикам детской поликлиники Калининграда в «ковидных» выплатах

В соответствии с приказом с ковидными пациентами должны были работать врачи-педиатры и медсёстры инфекционных кабинетов. Фельдшеры, участвующие в судебном процессе, утверждают, что не видели этого приказа и регулярно в течение двух последних лет выезжали на дом к маленьким пациентам, в том числе, к тем, которым был установлен диагноз «ковид».