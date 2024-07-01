На пляже «Патрокл» во Владивостоке ограничили движение автомобилей

Напомним, в микрорайоне Патрокл во Владивостоке планируется создание масштабного общественного пространства, которое должно стать одним из самых крупных и интересных мест для отдыха в городе и будет представлять собой целый «озерный парк» возле моря. По задумке авторов, новая территория будет представлять с пляжем единый ансамбль. Владелец компании ДНС, миллиардер Дмитрий Алексеев и архитектор Феликс Машков представили проект обновления территории пляжа на Патрокле местным жителям. Среди идей по обустройству зоны — спортивные и развлекательные объекты, а также инфраструктура, включающая парковку, место для наблюдения за птицами, несколько туалетов и стоянку для автомобилей.

