В Новосибирске 1400 домов остались без горячей воды

— В Новосибирске действует отключение от ГВС на 1404 объектах, из них 994 связаны с проведением гидравлических испытаний на территории Заельцовского, Октябрьского и Советского районов, 146 объектов — устранение дефектов после испытаний в Центральном округе, плановые работы — на 37 объектах в Ленинском районе, связанные с проведением внутритрубной диагностики, и аварийные работы — на 227 объектах на территории Центрального и Дзержинского районов, — пояснил вице-мэр.