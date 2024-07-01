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В Новосибирске 1400 домов остались без горячей воды

В Новосибирске 1400 домов остались без горячей воды. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве сообщил вице-мэр Олег Клемешов.

Источник: Reuters

— В Новосибирске действует отключение от ГВС на 1404 объектах, из них 994 связаны с проведением гидравлических испытаний на территории Заельцовского, Октябрьского и Советского районов, 146 объектов — устранение дефектов после испытаний в Центральном округе, плановые работы — на 37 объектах в Ленинском районе, связанные с проведением внутритрубной диагностики, и аварийные работы — на 227 объектах на территории Центрального и Дзержинского районов, — пояснил вице-мэр.

Ранее «Прецедент» писал, что 67-летний пенсионер утонул в озере Жемчужина Сибири в Новосибирске. В Новосибирской области за неделю произошло 135 пожаров. В Новосибирской области за неделю утонул 21 человек.

Александр ИЛЬИН.

ЖКХ