Зачем Канье Уэст приезжал в Москву и будет ли его концерт

Телеграм-каналы Mash и SHOT также подтвердили, что Канье Уэст находился в аэропорту Внуково, где его провожал давний деловой партнер Гоша Рубчинский. По информации РЕН ТВ, Канье Уэст уже вылетел из Москвы в Берлин с пересадкой в Стамбуле. Телеканал опубликовал фотографию посадочного талона, на котором указано имя и фамилия рэпера: FNU (First Name Unknown — имя неизвестно) и YE.