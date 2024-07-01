Зачем Канье Уэст приезжал в Москву и будет ли его концерт

Американский рэпер Канье Уэст (сменивший имя на Йе), обладатель 24 премий «Грэмми» прилетел в Москву. Об этом в своем телеграм-канале 30 июня сообщила продюсер Яна Рудковская.
Канье Уэст уже в Москве! Это суперновость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в «Лужниках»! Мои ставки, если оно будет — то 80 тыс. sold out за три дня.
Будет ли концерт Канье Уэста в России
В «Лужниках» опровергли информацию о подготовке концерта Канье Уэста, заявив, что никаких заключенных договоров по возможному концерту на данный момент нет.
Интернет-сервис «Авито» удалил фейковые объявления о продаже билетов на концерт Уэста. В пресс-службе компании сообщили: «Это пранк, объявление и продавец заблокированы за попытку продажи несуществующего товара. На платформе сейчас 220 млн объявлений, и подобных попыток было всего пять».
Ранее Mash сообщал, что Уэст должен был выступить с концертом в Москве 8 июня. ТАСС при этом опровергал информацию о предстоящем концерте. Яна Рудковская в своем телеграм-канале упомянула, что приезд Уэста запланирован на осень, ссылаясь на слова промоутера Евгения Филькенштейна.
Как Канье Уэст связан с российским дизайнером Гошей Рубчинским
Портал Super.ru опубликовал видео, на котором мужчины, похожие на Канье Уэста и дизайнера Гошу Рубчинского, выходят из автомобиля и заходят в отель «Националь» на Моховой улице в Москве. Телеграм-канал «Москвичка» написал, что рэпер приехал на день рождения Рубчинского, которому накануне исполнилось 40 лет.
Рубчинского назначили главным дизайнером бренда Yeezy Канье Уэста в декабре 2023 года. С тех пор в коллекции Yeezy появилось множество вещей с надписями на кириллице, такими как «Черные псы», каждая вещь стоит $20 (около 1,8 тыс. руб.) и «Фак Адидас».
Телеграм-каналы Mash и SHOT также подтвердили, что Канье Уэст находился в аэропорту Внуково, где его провожал давний деловой партнер Гоша Рубчинский. По информации РЕН ТВ, Канье Уэст уже вылетел из Москвы в Берлин с пересадкой в Стамбуле. Телеканал опубликовал фотографию посадочного талона, на котором указано имя и фамилия рэпера: FNU (First Name Unknown — имя неизвестно) и YE.
Стоит отметить, что Уэст уже бывал в России: в 2016 году он прилетал в Москву, где встречался с Рубчинским.
Нина Лютикова