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В Уссурийске нашли тело подростка, утонувшего в карьере

В Уссурийске спасатели подняли со дна карьера тело подростка.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Спасатели подняли со дна карьера в Уссурийске тело подростка, который утонул там в воскресенье, сообщает краевая прокуратура.

Накануне прокуратура Приморья сообщила, что днем 30 июня подросток 2008 года рождения ушел под воду во время купания в необорудованном для этих целей водоеме в Уссурийске.

«Водолазы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю по результатам обследования дна водоема обнаружили тело подростка, который накануне пропал под водой во время купания», — говорится в сообщении.

Как уточняет региональный главк МЧС, тело мальчика достали со дна карьера примерно в 30 метрах от берега.

несчастный случай