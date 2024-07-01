В Уссурийске нашли тело подростка, утонувшего в карьере

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Спасатели подняли со дна карьера в Уссурийске тело подростка, который утонул там в воскресенье, сообщает краевая прокуратура.
Накануне прокуратура Приморья сообщила, что днем 30 июня подросток 2008 года рождения ушел под воду во время купания в необорудованном для этих целей водоеме в Уссурийске.
«Водолазы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю по результатам обследования дна водоема обнаружили тело подростка, который накануне пропал под водой во время купания», — говорится в сообщении.
Как уточняет региональный главк МЧС, тело мальчика достали со дна карьера примерно в 30 метрах от берега.