Стало известно, кто скоро обратится за прибавкой к зарплате в Нижнем Новгороде

Большинство нижегородцев считает себя достойным повышения заработной платы, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.
Среди тех, кто недавно вел переговоры о повышении оклада, больше всего маркетологов, логистов и дизайнеров.
За прибавкой уже обратился каждый третий офис-менеджер. Скоро пойдут к начальству требовать повышения зарплаты кладовщики и секретари.
Считают себя достойными зарабатывать больше, но не решаются вести переговоры операторы кол-центров, учителя и юристы.
Добавим, что зарплата педагогов и юристов госучреждений зависит от тарифных ставок.