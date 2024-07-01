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Стало известно, кто скоро обратится за прибавкой к зарплате в Нижнем Новгороде

Это будут кладовщики, секретари и офис-менеджеры.

Большинство нижегородцев считает себя достойным повышения заработной платы, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.

Среди тех, кто недавно вел переговоры о повышении оклада, больше всего маркетологов, логистов и дизайнеров.

За прибавкой уже обратился каждый третий офис-менеджер. Скоро пойдут к начальству требовать повышения зарплаты кладовщики и секретари.

Считают себя достойными зарабатывать больше, но не решаются вести переговоры операторы кол-центров, учителя и юристы.

Добавим, что зарплата педагогов и юристов госучреждений зависит от тарифных ставок.