Пекарню закрыли после массовых отравлений салатом «Цезарь» в Волжском

Работу пекарни «Печка» на улице Харламова, 4а в городе Волжском остановил Роспотребнадзор после отравления пяти человек салатом «Цезарь» из-за кишечной инфекции. Кулинария не будет работать, пока санврачи проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.