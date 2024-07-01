Пекарню закрыли после массовых отравлений салатом «Цезарь» в Волжском

Работу пекарни «Печка» на улице Харламова, 4а в городе Волжском остановил Роспотребнадзор после отравления пяти человек салатом «Цезарь» из-за кишечной инфекции. Кулинария не будет работать, пока санврачи проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
— Отобраны пробы пищевой продукции, сырья, водопроводной воды для исследования. Проводится обследование персонала, — рассказали в ведомстве.
Закрыли прославившуюся пекарню временно. Продолжается расследование не только санитарно-эпидемиологическое, но и уголовного дела по статье «Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Дело на контроле руководства СК и прокуратуры региона.
Напомним, пять человек, в том числе шестилетний ребенок, отравились покупными салатами. Отведав «Цезарь» из местной пекарни, все они слегли с одинаковыми симптомами.
До этого вспышка ботулизма прокатилась по стране. Сотни человек попали в больницу, 21-летний студент из Костромы умер.