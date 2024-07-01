14 фонтанов не будут работать в Петербурге с 1 по 5 июля

Каждую неделю в Петербурге отключают несколько фонтанов. Это необходимо для того, чтобы специалисты смогли их почистить, и водные жемчужины продолжали исправно работать и радовать жителей и гостей города. На текущей неделе, с 1 по 5 июля, на помывку закроют 14 фонтанов. Но их будут отключать не все сразу, а один за одним. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».
Так, 1 июля перестанут работать фонтаны на 7-ой линии Васильевского острова у домов 28 и 38. Во вторник, 2 июля, отключат водные жемчужины на Литейном проспекте у дома 46, а также у дома 51. На следующий день, 3 июля, специалисты приступят к помывке сооружений на проспекте Стачек у дома 67, на 5-ой линии Васильевского острова у дома 40 и на 8-ой линии у дома 31.
— 4 июля будут отключены фонтаны на проспекте Добролюбова у дома 20, а также на аллее Смольного, 1. А 5 июля специалисты помоют фонтаны на аллее Смольного, 2, а также на Лиговском проспекте у дома 64−66, — добавили в пресс-службе.
К выходным все водные жемчужины вновь вернутся к работе.