14 фонтанов не будут работать в Петербурге с 1 по 5 июля

Каждую неделю в Петербурге отключают несколько фонтанов. Это необходимо для того, чтобы специалисты смогли их почистить, и водные жемчужины продолжали исправно работать и радовать жителей и гостей города. На текущей неделе, с 1 по 5 июля, на помывку закроют 14 фонтанов. Но их будут отключать не все сразу, а один за одним. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».