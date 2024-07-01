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В Омске начали действовать новые тарифы на проезд

Стоимость проезда увеличилась на 10 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске с 1 июля повысился проезд в муниципальном транспорте. Стоимость проезда по карте и наличному расчету выросла на 10 рублей.

Стоимость проезда выросла впервые с 2019 года. Теперь проезд на автобусах, трамваях и троллейбусах будет стоить 40 рублей при оплате за наличные и 35 рублей при оплате картой. Стоимость проезда для студентов и пенсионеров будет составлять 28 рублей, для школьников — 25 рублей.

Стоимость проездных также подорожала. На месяц проездной теперь стоит 2940 рублей, на 15 дней — 1470 рублей, на 60 поездок — 2100 рублей, школьный — 1300 рублей.

Напомним, обладатели карт «Омка» еще три недели с 1 июля смогут ездить на муниципальном транспорте за 25 рублей.