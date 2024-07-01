В Омске начали действовать новые тарифы на проезд

Стоимость проезда выросла впервые с 2019 года. Теперь проезд на автобусах, трамваях и троллейбусах будет стоить 40 рублей при оплате за наличные и 35 рублей при оплате картой. Стоимость проезда для студентов и пенсионеров будет составлять 28 рублей, для школьников — 25 рублей.