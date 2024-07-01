Главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин ушел в отставку

Первый замначальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Дмитрий Лапшин покинул должность. 28 июня у него был последний рабочий день, сообщили «Комсомолке» в мэрии.
Дмитрий Лапшин с 2013 года исполнял обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры. Позднее был назначен замначальника департамента — главным архитектором Перми. Лапшин работал в сфере архитектуры более 25 лет.
Ранее «Комсомолка» писала, что администрация Перми не подтверждала новости об уходе архитектора. Ведомство говорило лишь об отпуске Лапшина.