Сертификаты ЦТ начали выдавать в Беларуси 1 июля

Забирать бланки с результатами нужно в тех пунктах, где абитуриент проходил испытание. Если же ЦТ сдавалось в разных местах, то за сертификатами нужно идти в каждый из них.
Для получения бланков нужно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также аттестат и пропуск с отметкой «Тестирование прошел».
Сертификаты ЦТ-2024 будут действительны до 31 декабря 2025 года — воспользоваться ими абитуриенты смогут и через год.
В текущем году участие в ЦТ приняли более 54 тысяч выпускников школ. Стобалльные результаты получили 613 абитуриентов.
Напомним, что централизованное тестирование сдавали как выпускники школ нынешнего года (одно испытание), так и прошлых лет, а также колледжей, планирующие поступать в вузы (три испытания). А максимальный балл на всех ЦЭ и ЦТ (300) смогли получить лишь 15 человек.