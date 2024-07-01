Сертификаты ЦТ начали выдавать в Беларуси 1 июля

Напомним, что централизованное тестирование сдавали как выпускники школ нынешнего года (одно испытание), так и прошлых лет, а также колледжей, планирующие поступать в вузы (три испытания). А максимальный балл на всех ЦЭ и ЦТ (300) смогли получить лишь 15 человек.