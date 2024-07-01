Изменения по пляжу и участкам КРТ внесли в генплан Новосибирска

В понедельник, 1 июля, состоялась внеочередная сессия депутатов Горсовета — принимали изменения в генплан, которые касаются 65 территорий. Подробности приводит «BFM-Новосибирск».
Территорию городского пляжа «Наутилус» признали рекреационной, она оформлена в соответствии с концепцией развития парка Усть-Тула (65 га).
Сообщается, что рядом с «Сибирь-Ареной» построят вертолётную площадку для областной клинической больницы и пожарное депо. Многие жители выступили с критикой, но депутаты отметили —это необходимо для обеспечения безопасности.
Ряд изменения связан со строительством в рамках КРТ. В Октябрьском и Калининском районе увеличат общественно-деловые зоны и зоны жилой застройки. В Калининском районе обещают построить школу и детский сад.