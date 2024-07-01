Школьница из Казани набрала 398 баллов на ЕГЭ

«Будущим выпускникам хочу пожелать прежде всего терпения и упорства. В 11 классе именно это — залог успеха. Нужно понимать, ради чего вы это делаете, поставить цель и добиваться её. Вам будет казаться, что все бесполезно, но, поверьте, все получится! Желаю вам успехов и упорства, ведь большой талант требует большого трудолюбия», — сказала Полина Романенко, ее слова приводит управление образования исполкома Казани.