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Школьница из Казани набрала 398 баллов на ЕГЭ

Три предмета из четырех Полина Романенко сдала на 100 баллов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Выпускница казанской школы № 18 Полина Романенко набрала 398 баллов на Едином государственном экзамене по четырем предметам.

В частности, русский язык, историю и литературу она сдала на 100 баллов, английский язык — на 98.

«Будущим выпускникам хочу пожелать прежде всего терпения и упорства. В 11 классе именно это — залог успеха. Нужно понимать, ради чего вы это делаете, поставить цель и добиваться её. Вам будет казаться, что все бесполезно, но, поверьте, все получится! Желаю вам успехов и упорства, ведь большой талант требует большого трудолюбия», — сказала Полина Романенко, ее слова приводит управление образования исполкома Казани.

образование