Из затопленного поселка Орловка под Усть-Катавом ушла вода

В поселке Орловка в Усть-Катаве, который накануне, 30 июня, оказался затоплен, отступил паводок. Об этом сообщает ГУ МЧС по челябинской области со ссылкой на местную администрацию.
— По информации муниципалитета, поступившей сегодня утром при уточнении обстановки, вода с придомовых территорий п. Орловка ушла полностью, — сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
По данным чрезвычайного ведомства, от воды пострадало 10 приусадебных участков. Однако на снимках, сделанных очевидцами, заметно, что фактически под воду ушли куда больше домов.
В самом Усть-Катаве, которому угрожал разлив реки Катав, также снижается уровень воды. В качестве превентивной меры там ненадолго отключали водоснабжение центра города.