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В Челябинске на маршрут вышли новые троллейбусы

Новые троллейбусы на маршруте № 10 «Солнечный берег — Парк Гагарина» начали работу утром в понедельник, 1 июля. Подробнее рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Источник: cheltrans/t.me

Всего 11 машин «Синара-6254» вышли на популярный в Ленинском районе маршрут.

— Троллейбусный маршрут № 10 станет третьим в городе, на котором запущен новый подвижной состав. С 1 сентября 2023 года троллейбусы «Синара» работают на маршруте № 19, с 1 марта 2024 года — на маршруте № 12.

прокомментировали в организации.

Теперь ежедневно на трёх маршрутах работает 41 новый троллейбус.

Расписание рейсов маршрута № 10 можно узнать в нашем материале.

По просьбе садоводов, чьи участки расположены далеко от железнодорожной станции, из Челябинска с 1 июля запустили новый пригородный автобус № 184. Он будет курсировать ежедневно от железнодорожного вокзала до СНТ «Полёт-3».