В Челябинске на маршрут вышли новые троллейбусы

Всего 11 машин «Синара-6254» вышли на популярный в Ленинском районе маршрут.
— Троллейбусный маршрут № 10 станет третьим в городе, на котором запущен новый подвижной состав. С 1 сентября 2023 года троллейбусы «Синара» работают на маршруте № 19, с 1 марта 2024 года — на маршруте № 12.
Теперь ежедневно на трёх маршрутах работает 41 новый троллейбус.
Расписание рейсов маршрута № 10 можно узнать в нашем материале.
По просьбе садоводов, чьи участки расположены далеко от железнодорожной станции, из Челябинска с 1 июля запустили новый пригородный автобус № 184. Он будет курсировать ежедневно от железнодорожного вокзала до СНТ «Полёт-3».