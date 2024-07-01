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Стало известно, какие сотрудники в Омске могут получать до 115 тысяч рублей

Исследование провели аналитики SuperJob.

Источник: Om1.ru

От 110 до 115 тысяч рублей в Омске готовы платить супервайзеру сети магазинов. Для того, чтобы зарабатывать на такой должности кандидату нужен опыт управления группой более 10 магазинов и стаж работы руководителем или супервайзером магазинов от трёх лет.

Сотрудникам, имеющим опыт работы с товарными группами, обладающим организаторскими навыками и опытом работы в сетевом ретейле от двух лет предлагают зарплату от 80 до 110 тысяч рублей в месяц.

На зарплату от 60 до 80 тысяч рублей могут рассчитывать кандидаты с высшим образованием, опытом повышения работы эффективности магазинов и опытом руководящей работы в сетевом ретейле от одного года.

По данным аналитиков, среднестатистический кандидат на такую должность в городе — мужчина 43 лет. Высшее образование из претендентов на вакансию имеют 76%, а 55% — те, кто не имеет опыта работы.

Ранее сообщалось, что в апреле этого года средняя зарплата местных жителей составила 61 517 рублей. По сравнению с мартом она выросла на 3,3%, а в сравнении с апрелем 2023 года — на 17,5%. В статистике также приводятся данные по зарплате сотрудников из разных сфер деятельности.