Стало известно, какие сотрудники в Омске могут получать до 115 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что в апреле этого года средняя зарплата местных жителей составила 61 517 рублей. По сравнению с мартом она выросла на 3,3%, а в сравнении с апрелем 2023 года — на 17,5%. В статистике также приводятся данные по зарплате сотрудников из разных сфер деятельности.