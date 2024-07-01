Эксперт назвал большую проблему детских лагерей

В детских лагерях России произошли массовые отравления, пострадало более 70 человек. Эксперт по лекарственным препаратам и общественному здоровью, иммунолог Николай Крючков считает, что это связано с социально-экономическими условиями и стремлением к экономии, пишет «Царьград».
Так, в челябинском лагере пострадало более 40 детей. В Пензе прокуратура проверяет детский оздоровительный центр, где отравились более 30 воспитанников.
Крючков отметил, что обеспечение противоинфекционной безопасности в детских лагерях — сложная задача, требующая множества конкретных шагов, от закупки и хранения ингредиентов до соблюдения технологий приготовления пищи.
Эксперт подчеркнул, что в детских коллективах инфекции распространяются быстро, особенно среди невакцинированных детей. Он предположил, что массовые отравления связаны с недостаточной компетентностью организаторов лагерей и экономией на противоинфекционной безопасности.
«Соответственно, приходится, видимо, на чем-то экономить. И, по всей видимости, экономят в том числе на противоинфекционной безопасности, поскольку это скрытая часть айсберга», — высказался он.
Крючков добавил, что противоинфекционная безопасность часто игнорируется до возникновения инцидентов, что усугубляется ослаблением регулирования и недостаточным контролем со стороны регуляторов. Он отметил, что экономия и некомпетентность в организации детского отдыха являются основными проблемами.