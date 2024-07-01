Эксперт назвал большую проблему детских лагерей

В детских лагерях России произошли массовые отравления, пострадало более 70 человек. Эксперт по лекарственным препаратам и общественному здоровью, иммунолог Николай Крючков считает, что это связано с социально-экономическими условиями и стремлением к экономии, пишет «Царьград».