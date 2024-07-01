«Будет что вспомнить»: в Хабаровске с размахом отпраздновали День молодежи

День молодежи в Хабаровске обещал быть взрывным, ярким и самым массовым. Таким и получился несмотря на серое небо и дождь. Правда, порой приходилось прятаться под навесами, зонтами и укутываться во что придется, чтобы не промокнуть с головы до ног. Десятки активностей, море позитива, яркие выступления артистов, спорт, танцы, музыка, ярмарка мастеров, фотозоны — казалось, для жителей на площади Ленина собрали все, что можно.

С самого утра организаторы — комитет по молодежной политике правительства Хабаровского края — развернули здесь разнообразные творческие и спортивные зоны. У входа встречали метровые матрешки, кубы с названиями районов и гигантский флаг России, созданный гостями из сотни бело-сине-красных атласных лент.

Чуть дальше гостям праздника предлагали сделать собственную монету. Пышная дама в бирюзовом наряде и соломенной шляпе показывала сам процесс.

Неподалеку проходил мастер-класс по работе с металлоискателем, подростки собирали и разбирали автомат АК-74, кто-то примерял форму военной полиции и фотографировался. Здесь же можно было увидеть выставку беспилотных летательных аппаратов, а также попробовать провести радиосвязь.

Помимо развлечений, гостям праздника предлагали сдать кровь. У входа в здание правительства края разместилась мобильная станция переливания крови. А еще в тематической зоне «Вместе с добром» каждый мог осуществить мечты воспитанников детских домов, узнать о маленьких и больших подвигах детей-добровольцев Хабаровского края и поучаствовать в сборе гуманитарной помощи.

От массы локаций, кажется, кружилась голова — хотелось посмотреть все, везде поучаствовать и сфотографироваться. Именно поэтому организаторы постарались по максимуму продлить работу каждой зоны. Самая заметная и, наверное, наиболее активная локация — «Вместе со спортом».

Тут и там ребята сдавали нормы ГТО, занимались йогой, панна-футболом и смотрели выступление воздушных гимнастов. А кого-то увлекли выступления «Лиги pro баскет» и активности от спортивных клубов — ХК «Амур», СКА «Хабаровск», ХК «СКА-Нефтяник». Но о первых поподробнее.

На площади Ленина нельзя было не заметить спортивных парней, участвующих в «Гетто Баскет турнире» по баскетболу. Как рассказали организаторы, это обычная игра, которая проходит каждый вечер, только здесь еще призы светят.

— Такие турниры проходят у нас каждый год летом, чаще всего собираемся на набережной, — рассказал Кирилл Ярыгин, представитель федерации баскетбола Хабаровского края. — В прошлом году мы играли на новой спортивной площадке на арене «Ерофей», в этом году — на Амурском бульваре, совсем скоро откроется новая площадка на «Цирке».

Кирилл объяснил, что правила близки к баскетболу 3×3, но если команда выиграла, она остается на корте.

— Если три победы — игроки получают одну категорию призов, если у них пять побед подряд, то забирают максимальный приз от наших партнеров — футболки и сертификаты. После пяти побед спортсмены в этот день уже не играют, — отметил он.

Ближе к обеду резко закапал дождь и так же резко прекратился, баскетболистам пришлось ждать, пока просохнет мокрая площадка. Парни в это время просто оттачивали свое мастерство в забрасывании мяча в корзину.

— До дождя утром у нас успела сыграть младшая категория, проходили соревнования для детей до 14 лет, также играли команды девушек. Всего 16 команд, — продолжает Кирилл. — Сейчас должны были выйти на корт юноши в категории 15−18 лет, но в связи с погодными условиями мы не смогли провести даже первую игру. Сейчас ждем, когда закончится дождь, площадка высохнет, и мы продолжим.

Позже Кирилл рассказал, что сильный дождь не позволил полноценно состояться турниру, поэтому так и не удалось выявить победителей в категории «юноши 15−18 лет».

Еще одна интересная площадка — K-pop. Любители корейского музыкального жанра самовыражались так, как умеют только они. Зрителей было довольно много, так как на сцене выступали молодые и яркие девушки. Все они продемонстрировали, как умеют двигаться в стиле южнокорейского хип-хопа. В пластичности и особенной технике движений соревновались соло, дуэтами и группами. Участвовали танцоры из Хабаровска и Биробиджана.

— Я показывала танец под музыку популярной южнокорейской певицы и рэперши, — рассказывает участница Анна Федулова из Хабаровска. — Готовилась к выступлению вместе с другими участницами и перед выходом немного нервничали. Но, как оказалось, зря. Все вышло даже лучше, чем я себе представляла. В августе будет год, как я занимаюсь танцами, мне этот стиль очень нравится и ни разу не пожалела, что пришла однажды на занятия.

Сама Анна окончила в этом году седьмой класс, много рисует и поет, и пока не собирается бросать хип-хоп танцы.

Кстати, в нашем городе бум популярности K-pop начался несколько лет назад и сейчас продолжается. Плюс стиля в том, что танцевать его просто, можно даже без особой начальной подготовки. Чаще всего данное направление в танцевальных студиях выбирают дети и подростки, но, как говорят тренеры, оно подходит и для взрослых.

— Мы проводим танцевальные баттлы с самого утра и пробудем здесь до самого вечера. K-pop в Хабаровске очень развит и набирает тысячи фанатов. Мы копируем южнокорейских исполнителей и добавляем свои танцевальные фишки. Получаются шикарные номера, которые сегодня можно увидеть. Самой младшей участнице в этом шоу 10 лет, мы все болели за нее, и она очень старалась. Старшие, наверное, мы. А так, сегодня показываем до 80 номеров, надеемся, дождь не помешает нам, — рассказала Татьяна Ткачук, руководитель и директор танцевальной школы TAKE ON SCHOOL.

Не обошлось в этот день и без ярмарки мастеров, правда, таковых в этот день было не так много. Основной же упор был на молодежь и активности с нею. Все они были не менее интересные, чем спортивные. Так, в пространстве «Вместе с креативом» прошел показ мод хабаровских дизайнеров, выставка дизайнерской одежды, выставка картин местных художников, гостям фестиваля предлагали бесплатные укладки от барбершопа. Была здесь и кастомизация футболок и сумок.

Среди локаций было много познавательного. Где-то ребята разрабатывали свои проекты для улучшения экологии, в других местах их учили предпринимательству. Организаторы провели кучу мастер-классов.

— В этом году День молодежи просто шикарный, очень много тематических зон, спорта, музыки, танцев. Не ожидали, что площадь Ленина можно превратить в такое вот шоу для молодежи. Мы поначалу даже не знали куда идти. Для начала сфотографировались у флага и матрешек, а потом сын захотел, чтобы ему уложили прическу. Потом еще долго смотрели на панна-футбол. Спасибо властям за такой праздник. Вечером хотим прийти еще на концерт, — поделилась Анастасия, хабаровчанка.

А вечером хабаровчан и гостей города своим выступлением порадовали хедлайнеры события — брутальный кавер-бэнд Parry Mason и популярный исполнитель Канги, известный такими хитами, как «Эйя», «Голова» и «Возьми сердце мое». Улыбки с лиц хабаровчан не сходили до конца концерта, многие подпевали артистам и танцевали под дождем, услышав любимые хиты.

Главный молодежный день прошел под девизом «Объединяя Россию!». Как отметили в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края, День молодежи — это не просто фестиваль или праздник. В первую очередь, для активной и инициативной молодежи это возможность заявить о себе на широкую аудиторию.

Также молодежь поздравил врио губернатора Дмитрий Демешин, отметив, что молодость — это стартовый разбег на всю жизнь.