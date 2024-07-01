В Красноярске 2 июля выступит известный чукотский музыкант Евгений Кайпанау

В Красноярске 2 июля выступит известный чукотский артист Евгений Кайпанау.
Он будет проездом в Красноярске и даст единственный концерт в чайной юрте в парке Гагарина на пр. Свободный, 34.
«Евгений Кайпанау — основатель и руководитель Традиционного чукотского ансамбля “Кочевник”, художник по костюмам, мастер резьбы по кости, постановщик, хореограф, этномузыкант, исполнитель северного горлового пения и звукоподражания животным. Харизматичная личность, захватывающая публику с первого взгляда!», — отмечают организаторы.
В программе: горловое пение, вокал, ритуальные и бытовые северные танцы, подражание животным!
Ансамбль «Кочевник» — Лауреат международных фестивалей Европы и США, а также стран Дальнего Востока — Китая, Японии и Южной Кореи.
Начало в 20:30. Участие 750 рублей. Организаторы обещают каждому чайник таёжного чая в подарок.
Ранее в Красноярскос крае проходил музыкальный фестиваль «Джаз над Енисеем». Музыканты отыграли 11 концертов в шести городах региона.