Горячей воды лишились несколько районов Хабаровска

Это временное неудобство вызвано необходимостью проведения ремонтных и профилактических мероприятий на городских тепловых станциях и трубопроводах.
Отключение горячей воды проводится ежегодно перед отопительным сезоном, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение в зимний период. Работы включают замену устаревших участков труб, настройку оборудования и проверку герметичности системы. Специалисты также проводят диагностику и ремонт тепловых сетей, чтобы убедиться в их надежности и предотвратить возможные проблемы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Воды временно лишились такие районы города, как Краснофлотский, Железнодорожный, а также частично Кировский и Центральный.
Городская администрация просит хабаровчан быть терпеливыми и заранее подготовиться к периоду отключения. Для получения подробной информации о расписании отключений и районах, где будут проводиться работы, можно позвонить в службу поддержки или зайти на официальный сайт городского управления энергообеспечения.
Энергетики обещают дать горячую воду 15 июля.