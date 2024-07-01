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Горячей воды лишились несколько районов Хабаровска

С 1 по 14 июля жители нескольких районов города остались без горячей воды из-за запланированных работ на инфраструктуре.

Источник: Reuters

Это временное неудобство вызвано необходимостью проведения ремонтных и профилактических мероприятий на городских тепловых станциях и трубопроводах.

Отключение горячей воды проводится ежегодно перед отопительным сезоном, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение в зимний период. Работы включают замену устаревших участков труб, настройку оборудования и проверку герметичности системы. Специалисты также проводят диагностику и ремонт тепловых сетей, чтобы убедиться в их надежности и предотвратить возможные проблемы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Воды временно лишились такие районы города, как Краснофлотский, Железнодорожный, а также частично Кировский и Центральный.

Городская администрация просит хабаровчан быть терпеливыми и заранее подготовиться к периоду отключения. Для получения подробной информации о расписании отключений и районах, где будут проводиться работы, можно позвонить в службу поддержки или зайти на официальный сайт городского управления энергообеспечения.

Энергетики обещают дать горячую воду 15 июля.

ЖКХ