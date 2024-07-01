Горячей воды лишились несколько районов Хабаровска

Отключение горячей воды проводится ежегодно перед отопительным сезоном, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение в зимний период. Работы включают замену устаревших участков труб, настройку оборудования и проверку герметичности системы. Специалисты также проводят диагностику и ремонт тепловых сетей, чтобы убедиться в их надежности и предотвратить возможные проблемы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.