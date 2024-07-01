На одном из перекрёстков Владивостока ввели новую программу светофоров

Во Владивостоке на перекрестке улиц Семеновской и Алеутской введена новая схема работы светофоров, которая позволяет прямое движение от стадиона «Динамо» с 20.00 до 07.00, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Дополнительная фаза для движения прямо будет включаться после 20.00, чтобы не создавать препятствий на улице Алеутской и прилегающих Фонтанной, Пограничной и Океанскому проспекту.
Для улучшения пропускной способности в дневное время, а также в часы пик утром и вечером, количество фаз работы светофоров сокращено до двух. В первой фазе движение разрешено транспорту, во второй — пешеходам.
Для повышения безопасности перед включением пешеходного сигнала, промежуточная фаза увеличена до 5 секунд, что дает водителям возможность завершить маневр перед началом пешеходного перехода.
Специалисты просят горожан быть внимательными на перекрестке, следовать сигналам светофора и учитывайте направление движения по полосам, которое отображается на табло переменной информации.
Напомним, Центр организации дорожного движения во Владивостоке разместил новые камеры видеонаблюдения по всему городу, которые уже интегрированы в единую систему мониторинга. Получаемая в реальном времени информация о транспортном потоке позволяет оперативно выявлять.