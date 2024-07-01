Воронежские дачники могут бесплатно подключить газ к своим домам

С 17 апреля 2024 года владельцы земельных участков, расположенных на территории воронежских СНТ, смогут стать участниками программы социальной газификации. По поручению президента эта работа проводится бесплатно для граждан. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Воронежской области.