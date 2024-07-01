Воронежские дачники могут бесплатно подключить газ к своим домам

С 17 апреля 2024 года владельцы земельных участков, расположенных на территории воронежских СНТ, смогут стать участниками программы социальной газификации. По поручению президента эта работа проводится бесплатно для граждан. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Воронежской области.
Для подключения объекта к сетям необходимо соблюдение ряда условий:
1. СНТ находится в границах населенного пункта.
2. Населенный пункт газифицирован.
3.Объект — жилой дом (предназначен для постоянного проживания, является объектом ИЖС, догазификация СНТ не распространяется на садовые дома, которые являются зданиями сезонного использования, и территории ведения гражданами огородничества).
4. Право собственности на земельный участок и расположенный на нем жилой дом зарегистрировано в ЕГРН.
Также необходимо наличие протокола общего собрания членов СНТ, на котором должны быть приняты следующие решения по вопросам газификации домовладений:
а) о проведении работ по догазификации жилых домов, расположенных на территории СНТ;
б) о безвозмездном предоставлении земельного участка земель общего пользования для размещения газопровода;
в) о предоставлении права безвозмездного подключения к сетям газораспределения, относящихся к имуществу общего пользования СНТ в рамках догазификации;
г) о согласии на установление охранных зон газораспределительных сетей, созданных в рамках догазификации.
Росреестр разработал проект типовой формы решения общего собрания членов СНТ по вопросам газификации домовладений.