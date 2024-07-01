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Воронежские дачники могут бесплатно подключить газ к своим домам

Работы проводятся по программе социальной газификации.

Источник: Комсомольская правда

С 17 апреля 2024 года владельцы земельных участков, расположенных на территории воронежских СНТ, смогут стать участниками программы социальной газификации. По поручению президента эта работа проводится бесплатно для граждан. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Воронежской области.

Для подключения объекта к сетям необходимо соблюдение ряда условий:

1. СНТ находится в границах населенного пункта.

2. Населенный пункт газифицирован.

3.Объект — жилой дом (предназначен для постоянного проживания, является объектом ИЖС, догазификация СНТ не распространяется на садовые дома, которые являются зданиями сезонного использования, и территории ведения гражданами огородничества).

4. Право собственности на земельный участок и расположенный на нем жилой дом зарегистрировано в ЕГРН.

Также необходимо наличие протокола общего собрания членов СНТ, на котором должны быть приняты следующие решения по вопросам газификации домовладений:

а) о проведении работ по догазификации жилых домов, расположенных на территории СНТ;

б) о безвозмездном предоставлении земельного участка земель общего пользования для размещения газопровода;

в) о предоставлении права безвозмездного подключения к сетям газораспределения, относящихся к имуществу общего пользования СНТ в рамках догазификации;

г) о согласии на установление охранных зон газораспределительных сетей, созданных в рамках догазификации.

Росреестр разработал проект типовой формы решения общего собрания членов СНТ по вопросам газификации домовладений.