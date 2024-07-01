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Минское метро будет открыто до 01.40 в ночь с 3 на 4 июля в День Независимости

Минский метрополитен сказал, как будут ходить поезда в День Независимости 3 июля.

Источник: Комсомольская правда

Минское метро изменит график работы 3 июля в День Независимости. Подробности озвучили в пресс-службе организации.

В сообщении отмечается, что станции метро будут принимать пассажиров с 05.30 3 июля и до 01.40 4 июля. В пресс-службе обратили внимание на то, что в ночь с 3 на 4 июля станции «Немига», «Купаловская» (называется выход на проспект Независимости), «Октябрьская» будут закрыты на вход в 01.50.

Говорится, что в День Независимости 3 июля с 07.00 до 14.00, а также с 19.00 до 00.00 интервал движения на двух линиях составит три минуты. Что касается третьей линии, то с 14.00 до 19.00 интервал движения будет пять минут.