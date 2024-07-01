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В Самарской области температура в июле будет выше многолетних значений

Самарцам рассказали, каким будет второй месяц лета.

Сейчас в Ричмонде: +22° 5 м/с 73% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Июнь часто заставлял самарцев менять свои планы. Аномальная жара сменялась грозами и дождем. Синоптики рассказали, чего ждать от второго месяца лета.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воздуха в июле в среднем будет достигать +21…+24 градуса, что на 1…1,4 градуса выше средних многолетних значений. Кроме того, месячное количество осадков предполагается около нормы.

Напомним, после прохлады 1 июля ожидается значительное потепление. В Самарской области прогнозируют переменную облачность, без осадков, температура воздуха от +26 до +31 градуса, ветер северо-западный 6−11 метров в секунду.