В Самарской области температура в июле будет выше многолетних значений

Июнь часто заставлял самарцев менять свои планы. Аномальная жара сменялась грозами и дождем. Синоптики рассказали, чего ждать от второго месяца лета.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воздуха в июле в среднем будет достигать +21…+24 градуса, что на 1…1,4 градуса выше средних многолетних значений. Кроме того, месячное количество осадков предполагается около нормы.
Напомним, после прохлады 1 июля ожидается значительное потепление. В Самарской области прогнозируют переменную облачность, без осадков, температура воздуха от +26 до +31 градуса, ветер северо-западный 6−11 метров в секунду.