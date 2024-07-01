В Симферопольском районе отключат газ: список адресов

«Симферопольское управление “Крымгазсети” информирует о приостановлении подачи газа 5 июля с 9.00 до 17.00 в связи с производством работ», — говорится в сообщении Telegram-канала предприятия.
Без газа останутся абоненты села Фонтаны на ул. Изобильная, ул. Чкалова, ул. Алима Азамат, ул. Достлук, ул. Яшлык, ул. Тепличная, ул. Яны-ёл, ул. Озенбашская, ул. Полевая.
По информации предприятия, восстановление газоснабжения запланировано 5 июля с 15.00 при стопроцентном допуске сотрудников ГУП РК «Крымгазсети» к газовому оборудованию для производства пусконаладочных работ.