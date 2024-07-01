Определены 10 финалистов чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага»

«Я играл на площадке чемпионата буквально со всеми: моим соперником на первой неделе был шестилетний мальчик, а потом дедушка лет 80. Побеждать я научился не сразу, но теперь это моя любимая игра. Я знаю, что уже обеспечил себе место в суперфинале, но все равно буду приходить сюда все лето и сражаться в “Камень, ножницы, бумагу”. Замечательная игра, жаль, что я раньше о ней не знал», — поделился после награждения Толибшо Аноятшоев.