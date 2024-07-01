Определены 10 финалистов чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага»

В столице определили 10 из 48 финалистов чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага», который проходит при поддержке Правительства Москвы в рамках проекта «Лето в Москве». В День города в сентябре они сразятся за главный приз — один миллион рублей.
Чемпионат становится все более популярным среди москвичей всех возрастов. В нем уже приняли участие свыше 15 тысяч человек. Соревнования проходят на флагманской площадке на Чистопрудном бульваре, а также на окружных площадках по графику, который указан на сайте чемпионата. Все участники получают памятные дипломы, а победители отборочных этапов — кубки и медали.
В число финалистов вошли участники всех возрастов. Например, среди них восьмилетний Илья Семенов, 18-летняя Вероника Урвачева и 12-летний Толибшо Аноятшоев. Последний научился играть в «Камень, ножницы, бумагу» только на площадке чемпионата. Толибшо проживает неподалеку от места проведения соревнований на Чистопрудном бульваре. Сначала он наблюдал за игрой со своего балкона, а затем спустился и стал соревноваться со всеми, кто хотел попытать удачу и выйти в суперфинал состязания.
За первую неделю мальчик набрал ноль баллов, но не отчаялся. Уже во второе воскресенье ему начало везти, а в третье Толибшо объявили победителем. Он набрал 15 баллов и вошел в число 48 счастливчиков, которые поборются за главный приз.
Толибшо вручили кубок и медаль, а также пригласили на суперфинал, который пройдет в сентябре. Его пришла поддержать вся семья.
«Я играл на площадке чемпионата буквально со всеми: моим соперником на первой неделе был шестилетний мальчик, а потом дедушка лет 80. Побеждать я научился не сразу, но теперь это моя любимая игра. Я знаю, что уже обеспечил себе место в суперфинале, но все равно буду приходить сюда все лето и сражаться в “Камень, ножницы, бумагу”. Замечательная игра, жаль, что я раньше о ней не знал», — поделился после награждения Толибшо Аноятшоев.
Чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» начался 1 июня. За первое место победитель получит один миллион рублей и чемпионский пояс. За второе место вручат 500 тысяч рублей, за третье — 250 тысяч рублей.
В столице с 1 июня по 8 сентября реализуется новый проект «Лето в Москве», который объединил все виды сезонных развлечений. На протяжении 100 дней в городе проходят концерты, кинопоказы, театральные постановки, мастер-классы, спортивные соревнования, лекции, экскурсии, выставки, квесты и викторины — всего более 40 типов мероприятий для гостей всех возрастов.