Определены лучшие практики социального предпринимательства

Призёрами Премии «Мой добрый бизнес» 2023−2024 стал 31 социальный проект. Церемония награждения состоялась на Форуме «Больше, чем бизнес» в рамках Недели социального предпринимательства Минэкономразвития России. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«В этом сезоне для участия в региональном этапе поступило более 2000 заявок, из них порядка 60% — это номинации, связанные с дополнительным образованием и воспитанием детей, здоровым образом жизни, поддержкой и реабилитацией людей с ОВЗ. Из 55 заявок, прошедших в федеральный этап, 31 проект из 20 регионов страны занял призовые места. Благодаря поддержке со стороны партнеров, социального бизнеса, сектора НКО и населения “Мой добрый бизнес” привлекает всё больше внимания», — отметила председатель федеральной экспертной комиссии Премии «Мой добрый бизнес», заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Среди победителей — проекты из Москвы, Пермского края, ХМАО, Республик Башкортостан и Татарстан. Всего в рамках Премии было представлено 12 номинаций: 8 основных, 3 специальных и 1 партнерская.

Экспертами Премии выступили государственные деятели, представители профильных объединений, специалисты в сфере предпринимательства и образования. Федеральным оператором «Мой добрый бизнес» второй год подряд стал Государственный университет управления.

«Премия “Мой добрый бизнес” не только развивает предпринимательство в России, но и способствует построению ответственного и открытого гражданского общества в нашей стране. В некоторые проекты, представленные на Премии, вовлечены десятки тысяч людей, а подано было тысячи заявок — математика впечатляющая. Мы в ГУУ всегда рады помочь развитию “Доброго бизнеса”, наш вуз одним из первых в России начал готовить предпринимателей для отечественной экономики, у нас в этом огромный опыт. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Министерством экономического развития в сфере поддержки социального предпринимательства», — сказал председатель федеральной экспертной комиссии Премии «Мой добрый бизнес», ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

Партнером Премии стал Фонд региональных социальных программ «Наше будущее».

«Премия “Мой добрый бизнес” отмечает 31 социальный проект из 20 регионов, и мы особенно рады видеть, что значительная часть проектов связана с образованием и воспитанием детей, поддержкой людей с ограниченными возможностями здоровья, а также пропагандой здорового образа жизни. Отдельно хочу отметить высокое качество заявок и разнообразие номинаций, что подчеркивает растущий интерес и востребованность социального предпринимательства в нашей стране», — сообщила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

В торжественной церемонии награждения приняли участие Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома и Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО. РФ, председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.