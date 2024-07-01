Определены лучшие практики социального предпринимательства

Призёрами Премии «Мой добрый бизнес» 2023−2024 стал 31 социальный проект. Церемония награждения состоялась на Форуме «Больше, чем бизнес» в рамках Недели социального предпринимательства Минэкономразвития России. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Среди победителей — проекты из Москвы, Пермского края, ХМАО, Республик Башкортостан и Татарстан. Всего в рамках Премии было представлено 12 номинаций: 8 основных, 3 специальных и 1 партнерская.
Экспертами Премии выступили государственные деятели, представители профильных объединений, специалисты в сфере предпринимательства и образования. Федеральным оператором «Мой добрый бизнес» второй год подряд стал Государственный университет управления.
Партнером Премии стал Фонд региональных социальных программ «Наше будущее».
В торжественной церемонии награждения приняли участие Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома и Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО. РФ, председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
Так, лучшим проектом в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья стал нижегородский проект «Нет недосягаемых высот» — комплексная программа интегрированных занятий по адаптивной физической культуре для детей и молодых людей с ОВЗ (авто — Кавинов Максим Александрович).