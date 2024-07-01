В начале июля Пермский край накроет аномальная жара 35 градусов

«В среду на северо-западе Пермского края ожидается до +34˚С. На остальной территории региона днем будет +29..+32˚С, а в Перми — +30…+32˚С. В четверг и пятницу прогнозируется аномально жаркая погода с высокой влажностью в приземном слое, особенно утром. Ситуация в эти дни будет похожа на 9 июля 2020 года, когда из-за жары (+33..+34 ˚С) и высокой влажности (температура точки росы +19..+22˚С) ощущаемая температура превышала +40˚С. В Прикамье 4 и 5 июля в ночные часы будет +17…+22˚С, днем +32…+35˚С. В Перми дневной максимум может даже превысить +34 ˚С», — сообщил Андрей Шихов.