В начале июля Пермский край накроет аномальная жара 35 градусов

«1 и 2 июля в Прикамье еще будет стоять еще умеренно-теплая погода. При этом в понедельник из-за смещения волнового циклона на больше части региона ожидаются ливни и грозы. На юге воздух прогреется до +25…+28˚С, на севере — заметно прохладнее. В столице края днем прогнозируется около +25˚С и высока вероятность грозы», — рассказал сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
Ночью 2 июля в Прикамье ожидается +10…+15˚С, а днем +22…+27˚С, причем на северо-западе края до +29˚С. В Перми во вторник воздух прогреется до +26˚С.
3 июля усилится вынос тепла, что приведет к пику жары.
«В среду на северо-западе Пермского края ожидается до +34˚С. На остальной территории региона днем будет +29..+32˚С, а в Перми — +30…+32˚С. В четверг и пятницу прогнозируется аномально жаркая погода с высокой влажностью в приземном слое, особенно утром. Ситуация в эти дни будет похожа на 9 июля 2020 года, когда из-за жары (+33..+34 ˚С) и высокой влажности (температура точки росы +19..+22˚С) ощущаемая температура превышала +40˚С. В Прикамье 4 и 5 июля в ночные часы будет +17…+22˚С, днем +32…+35˚С. В Перми дневной максимум может даже превысить +34 ˚С», — сообщил Андрей Шихов.
В выходные температура постепенно начнет снижаться. Однако температурные максимумы днем будут еще на уровне +30˚С, а в субботу даже выше.
Напомним, аномальная жара придет в Пермский край на смену прохладной и дождливой погоде, которая наблюдалась в конце июня.