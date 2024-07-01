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В Перми люди полгода жили без газа из-за упрямой соседки

Она оставляла дом в потенциально аварийно-опасной обстановке.

Источник: ГУ ФССП

В Перми жильцы дома по адресу шоссе Космонавтов, 82 не могли пользоваться газом полгода из-за соседки, которая не пускала к себе в квартиру газовщиков. Об этом сообщает ГУФССП по Пермскому краю.

С ноября прошлого года пермяки, проживающие по адресу шоссе Космонавтов, 82 не имели возможности пользоваться газовыми плитами. У 57-летней женщины были выявлены множественные задолженности по коммунальных услугам. Но самое главное, она препятствовала устранению аварий на общих территориях, тем самым оставляя себя и своих соседей в потенциально опасной ситуации. Когда к ней пришли сотрудники газовой службы, она отказалась открывать им дверь.

«Экстренное отключение газа в доме было произведено после того, как во время опрессовки газопровода специалистами было выявлено недопустимое падение давления в сети газопотребления. Для проведения ремонтных работ коммунальщикам необходим был доступ в одну из квартир, однако ее хозяйка не пускала рабочих в свое жилье», — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Многочисленные обращения судебных приставов не действовали на должницу. Она игнорировала просьбы и требования со стороны суда. Тогда, сотрудники полиции вскрыли квартиру. Но женщина упрямо продолжала препятствовать проведению ремонтных работ. Сейчас в отношении должницы составлен административный протокол.