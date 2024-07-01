В Перми люди полгода жили без газа из-за упрямой соседки

С ноября прошлого года пермяки, проживающие по адресу шоссе Космонавтов, 82 не имели возможности пользоваться газовыми плитами. У 57-летней женщины были выявлены множественные задолженности по коммунальных услугам. Но самое главное, она препятствовала устранению аварий на общих территориях, тем самым оставляя себя и своих соседей в потенциально опасной ситуации. Когда к ней пришли сотрудники газовой службы, она отказалась открывать им дверь.