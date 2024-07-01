Ж/д вокзал Сочи вошел в ТОП-8 самых красивых по стране

Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Ассоциацию туроператоров России» (АТОР).
— Красив и величествен был в Советском Союзе жанр курортных вокзалов-дворцов. Они символизировали этакие «ворота в рай»: советский гражданин, который следует на отдых, должен был видеть воочию, что у него начинается настоящий отпуск, — сказано в сообщении.
Как отмечает блогер, вокзал отличается своими уютными двориками для отдыха, колоннами, фонтанами. Вокзал на курорте выглядит, как белоснежный дворец, выполненный в стиле послевоенного сталинского ампира.
Кроме того, в рейтинг попали вокзалы Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Владивостока, Самары, Пскова и Новосибирска.
Напомним, как раннее сообщало информагентство, вокзал Адлера стал лидером среди железнодорожных станций по итогам первых пяти месяцев 2024 года по отправленным пассажирам. Краснодар в рейтинге занял третье место. В ТОП-10 также вошли другие станции Краснодарского края.