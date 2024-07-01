Ж/д вокзал Сочи вошел в ТОП-8 самых красивых по стране

— Красив и величествен был в Советском Союзе жанр курортных вокзалов-дворцов. Они символизировали этакие «ворота в рай»: советский гражданин, который следует на отдых, должен был видеть воочию, что у него начинается настоящий отпуск, — сказано в сообщении.