Ко Дню города: фуникулер вновь начинает работу

Завтра, 2 июля, во Владивостоке после ремонта запустят городской фуникулер. За месяц работ здесь выполнили косметический ремонт посадочных зон, на рельсовых путях заменили дефектный брус, настил, элементы скреплений, отрегулировали ширину колеи и возвышение рельсов, а также выполнили капитальный ремонт колес.



В самих вагонах также провели косметический ремонт: покрасили напольное покрытие и произвели его частичную замену.



Как уточнили в АО «Электрический транспорт», по техническим причинам запуск обновленного фуникулера пришлось отложить на один день. Но уже завтра, 2 июля, в День города фуникулер будет открыт для пассажиров.



Напомним, в этом году владивостокскому фуникулеру исполнилось 62 года. В честь этого события на нижней станции работает выставка детских рисунков. Посмотреть творчество юных художников можно будет до 1 сентября.

