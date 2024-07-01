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Air Astana вопреки острой критике продолжает практику длительных задержек рейсов

Астана. 1 июля. КазТАГ — Авиакомпания Air Astana вопреки острой критике продолжает практику длительных задержек рейсов — редакция провела мониторинг ситуации с задержками рейсов за последние два дня, в качестве источника использовались данные онлайн-табло аэропортов Астаны и Алматы.

Источник: КазТАГ

Так, в Астану 30 июня на прилет рейс Air Astana:

— из Уральска вместо 6.15 прилетел в 6.50;

— из Алматы вместо 11.50 прилетел в 12.29;

— из Актау вместо 15.35 прилетел в 16.40;

— из Алматы вместо 16.35 прилетел в 17.22;

— из Семея вместо 11.10 прилетел в 18.25;

— из Анталии вместо 18.15 прилетел в 20.00;

— из Алматы вместо 19.30 прилетел в 20.55;

— из Актобе вместо 21.30 прилетел в 00.55 1 июля;

— из Алматы вместо 20.30 прилетел в 00.55 1 июля;

1 июля уже задержаны на прилет в столицу рейсы Air Astana:

— из Атырау вместо 12.35 ожидается в 14.20;

— из Алматы вместо 13.35 ожидается в 19.05;

— из Подгорицы вместо 19.55 ожидается в 20.45.

Задержки на вылет из Астаны 30 июня рейсы Air Astana:

— в Актау вместо 9.20 вылетел в 10.50;

— в Алматы вместо 16.10 вылетел в 16.50;

— в Уральск вместо вылета в 18.10 полет и вовсе был отменен;

— в Актобе вместо 16.55 вылетел в 19.40;

— в Атырау вместо 19.20 вылетел в 21.45;

— в Алматы вместо 21.00 вылетел в 22.00.

1 июля уже задержаны на вылет из столицы рейсы Air Astana:

— в Ташкент вместо 13.45 ожидается в 15.15;

— в Алматы вместо 17.40 ожидается в 19.10;

— в Алматы вместо 14.35 ожидается в 20.15.

Далеко не лучшим образом обстоит ситуация и с рейсами Air Astana на прилет и вылет через аэропорт Алматы.

Так, 30 июня на прибытие в Алматы задержаны следующие рейсы Air Astana:

— из Батуми вместо 00.35 прилетел в 2.53;

— из Уральска вместо 2.25 прилетел в 7.11;

— из Тбилиси вместо 2.55 прилетел в 3.30;

— из Актау вместо 4.10 прилетел в 5.52;

— из Пекина вместо 8.20 прилетел в 9.33;

— из Душанбе вместо 15.15 прилетел в 21.38;

— из Ташкента вместо 15.30 прилетел в 15.56;

— из Актобе вместо 15.35 прилетел в 18.37;

— из Пхукета вместо 15.40 прилетел в 16.29;

— из Бангкока вместо 18.00 прилетел в 19.49;

— из Анталии вместо 18.40 прилетел в 21.51;

— из Дубая вместо 19.10 прилетел в 19.56;

— из Бишкека вместо 19.15 прилетел в 19.57;

— из Анталии вместо 20.50 прилетел в 21.35;

— из Астаны вместо 22.10 прилетел в 23.20;

— из Астаны вместо 23.10 прилетел в 23.36;

— из Урумчи вместо 23.45 прилетел в 0.40 1 июля.

1 июля на прибытие в Алматы задержаны следующие рейсы Air Astana:

— из Сеула вместо 13.45 ожидается в 14.34;

— из Атырау вместо 13.50 ожидается в 16.10;

— из Астаны вместо 16.15 ожидается в 21.30;

— из Стамбула вместо 16.50 ожидается в 17.30;

— из Дубая вместо 19.10 ожидается в 19.55.

На вылет из Алматы 1 июля задержаны рейсы Air Astana:

— в Сеул вместо 0.15 вылетел в 0.50;

— в Мале вместо 4.35 вылетел в 6.02;

— в Стамбул вместо 5.40 вылетел в 6.40;

— в Астану вместо 11.50 ожидается вылет в 17.40;

— в Астану вместо 14.50 ожидается вылет в 16.30.

Отметим, что фиксируются регулярные задержки рейсов и у созданного при Air Astana «лоукостера» FlyArystan.