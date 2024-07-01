Начальник Ростовского гидрометцентра предупредила о грозах и жаре до +39 на Дону

Июль 2024 года в Ростовской области будет жарким, в отдельные периоды температура воздуха может подниматься до +39 градусов. Осадков при этом ожидается около и меньше нормы, рассказала «КП — Ростов-на-Дону» начальник регионального Гидрометцентра Елена Назарова.
По словам эксперта, в начале первой декады месяца в светлое время суток воздух должен прогреваться до +28−33 градусов, а по югу — до +36. В ночные часы температура сохранится в пределах от +17 до +24.
— Наиболее жаркой ожидается середина первой декады и последние ее дни, в этот период должно быть от +33 до +39 градусов.
Во второй и третьей декадах возможны грозы, шквалистый ветер и град. С 11 по 31 июля по ночам прогнозируется от +15 до +23, а в дневное время суток — от +27 до +35, в отдельных территориях — до +38 градусов.