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Начальник Ростовского гидрометцентра предупредила о грозах и жаре до +39 на Дону

Стало известно, какая погода ожидается в июле 2024 года в Ростовской области.

Сейчас в Ричмонде: +22° 5 м/с 73% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Июль 2024 года в Ростовской области будет жарким, в отдельные периоды температура воздуха может подниматься до +39 градусов. Осадков при этом ожидается около и меньше нормы, рассказала «КП — Ростов-на-Дону» начальник регионального Гидрометцентра Елена Назарова.

По словам эксперта, в начале первой декады месяца в светлое время суток воздух должен прогреваться до +28−33 градусов, а по югу — до +36. В ночные часы температура сохранится в пределах от +17 до +24.

— Наиболее жаркой ожидается середина первой декады и последние ее дни, в этот период должно быть от +33 до +39 градусов.

сообщила Елена Назарова

Во второй и третьей декадах возможны грозы, шквалистый ветер и град. С 11 по 31 июля по ночам прогнозируется от +15 до +23, а в дневное время суток — от +27 до +35, в отдельных территориях — до +38 градусов.