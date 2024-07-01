Якоб Пиннекер возглавил нижегородское кадровое агентство «ОКА»

Якоб Пиннекер окончил университет в городе Аахен, является дипломированными инженером по машиностроению. С 2009 года работал недалеко от Франкфурта-на-Майне в германской компании, сопровождал разработки и выпуск нескольких новых продуктов. Параллельно отвечал за продажи и представительства компании в РФ, странах СНГ, Канаде и Великобритании. В 2016 году переехал с семьей в РФ. Был назначен гендиректором представительства компании в России.