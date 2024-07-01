Якоб Пиннекер возглавил нижегородское кадровое агентство «ОКА»

Новым руководителем нижегородского кадрового агентства «ОКА» с 1 июля назначен Якоб Пиннекер.
Как сообщает пресс-служба губернатора и облправительства, Пиннекер переехал в Россию 8 лет назад, и сейчас получает гражданство РФ.
Основной задачей Якоба станет развитие сервиса «одного окна» для специалистов и инвесторов из стран Европы, США, Канады и Австралии, которые хотят переехать в Нижегородскую область.
Предки Пиннекера прибыли в Россию из Франкфурта-на-Майне еще в 1766 году.
«ОКА» также будет способствовать налаживанию взаимодействия местного работодателя с иностранными специалистами с учетом специфики страны происхождения и культурного различия.
В зависимости от поставленных задач агентство «ОКА» сможет подбирать место жительства, обеспечивать трудоустройство, проводить инвестиционную аналитику и оказывать юридическое сопровождение инвестиционной сделки «под ключ».
Справка.
Якоб Пиннекер окончил университет в городе Аахен, является дипломированными инженером по машиностроению. С 2009 года работал недалеко от Франкфурта-на-Майне в германской компании, сопровождал разработки и выпуск нескольких новых продуктов. Параллельно отвечал за продажи и представительства компании в РФ, странах СНГ, Канаде и Великобритании. В 2016 году переехал с семьей в РФ. Был назначен гендиректором представительства компании в России.