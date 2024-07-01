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Якоб Пиннекер возглавил нижегородское кадровое агентство «ОКА»

Сейчас он получает российское гражданство.

Новым руководителем нижегородского кадрового агентства «ОКА» с 1 июля назначен Якоб Пиннекер.

Как сообщает пресс-служба губернатора и облправительства, Пиннекер переехал в Россию 8 лет назад, и сейчас получает гражданство РФ.

Основной задачей Якоба станет развитие сервиса «одного окна» для специалистов и инвесторов из стран Европы, США, Канады и Австралии, которые хотят переехать в Нижегородскую область.

Предки Пиннекера прибыли в Россию из Франкфурта-на-Майне еще в 1766 году.

«Многие поколения трудились в нашей стране и считали ее своей Родиной, — сказал губернатор Глеб Никитин. — В перестроечные годы семья переехала в ФРГ, но восемь лет назад Якоб вернулся обратно. Сегодня его опыт востребован».

«ОКА» также будет способствовать налаживанию взаимодействия местного работодателя с иностранными специалистами с учетом специфики страны происхождения и культурного различия.

«Для моей семьи Россия — это возможность жить в стране с традиционными семейными ценностями и перспективами развития в любых направлениях. За каждым клиентом с самого начала взаимодействия будет закреплен персональный менеджер, который будет сопровождать его во время юридических процедур и предложит оптимальный набор услуг консьерж-сервиса», — рассказал Пиннекер.

В зависимости от поставленных задач агентство «ОКА» сможет подбирать место жительства, обеспечивать трудоустройство, проводить инвестиционную аналитику и оказывать юридическое сопровождение инвестиционной сделки «под ключ».

Справка.

Якоб Пиннекер окончил университет в городе Аахен, является дипломированными инженером по машиностроению. С 2009 года работал недалеко от Франкфурта-на-Майне в германской компании, сопровождал разработки и выпуск нескольких новых продуктов. Параллельно отвечал за продажи и представительства компании в РФ, странах СНГ, Канаде и Великобритании. В 2016 году переехал с семьей в РФ. Был назначен гендиректором представительства компании в России.