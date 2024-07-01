Уровень воды в Каспийском море повысился

По данным министерства, уровень Каспийского моря с начала года увеличился на 119 сантиметров. Этому поспособствовало обильное поступление паводковой воды по реке Жайык в апреле-мае. Сообщается, что во время паводков в Каспийское море по реке Жайык поступило около 7,4 миллиарда кубометров воды. Для направления паводковой воды в море филиал «Казводхоза» по Атырауской области использовал дополнительные каналы. По ним в Каспий прибыло 350 миллионов кубометров воды.
«Паводковая вода не только собиралась в водохранилищах, 12,4 миллиарда кубометров воды было направлено в водоемы, лиманы и заливные луга. С начала паводков в озеро Балхаш было направлено 3,3 миллиарда кубометров воды. Кроме того, продолжается активное наполнение северного Арала, куда с начала года прибыло более 1,1 миллиарда кубометров воды».