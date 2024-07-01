Горячую воду в начале июля отключат в шести районах Волгограда

Так, в Тракторозаводском районе Волгограда с 2 по 15 июля 2024 горячей воды не будет в поселке Водстрой на улице Костюченко. В Центральном районе ГВС отключат также на две недели с 3 по 16 июля на улице Кубанской, 15 и 15А.