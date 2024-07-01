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Горячую воду в начале июля отключат в шести районах Волгограда

Мыться в тазиках начнут жители всех районов, за исключением Краснооктябрьского и Советского.

Источник: Комсомольская правда

В начале июля 2024 жители шести районов областного центра останутся без горячего водоснабжения из-за плановых работ по подготовке к отопительному сезону. Отключения горячей воды в Волгограде на этой неделе стартуют уже с понедельника, 1 июля, в Кировском, после — в Тракторозаводском, Центральном, Дзержинском, Ворошиловском и Красноармейском, сообщили в «Концессиях».

Так, в Тракторозаводском районе Волгограда с 2 по 15 июля 2024 горячей воды не будет в поселке Водстрой на улице Костюченко. В Центральном районе ГВС отключат также на две недели с 3 по 16 июля на улице Кубанской, 15 и 15А.

В Дзержинском районе Волгограда мыться в тазиках с 4 по 17 июля будут жители улиц Либкнехта, Хорошева, Рионской и проспекта Жукова. В Ворошиловском отключения горячей воды продлятся с 3 по 15 июля на улицах: Ардатовская, Буханцева, Клубная и Чигиринская.

В Кировском горячую воду отключат уже в понедельник, с 1 по 12 июля 2024 в поселке Саши Чекалина, 3, 7 и 8. Самые масштабные отключения на этой неделе грядут в Красноармейском районе Волгограда. С 2 по 12 июля ГВС не будет на бульваре Энгельса, проспекте Героев Сталинграда, улицах Гражданская, Изобильная, Доценко, Остравская, Пролетарская, Тельмана.

Полный график отключений горячей воды в Волгограде на июль 2024 года: адреса, даты.

ЖКХ