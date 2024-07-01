Юрюзань вышла из берегов, из зоны подтопления эвакуировали 213 туристов

В минувшие выходные из-за сильнейших ливней на территории Южного Урала из берегов вышла река Юрюзань. Спасателям пришлось эвакуировать из зоны подтопления 213 туристов (в том числе — 19 несовершеннолетних).
«Заранее — еще вечером 29 июня — спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС осмотрели береговую линию, места, которые выбирают любители водного туризма для ночных стоянок, и предупредили людей о возможном осложнении ситуации», — рассказали в экстренной службе.
Резкий подъем воды начался ночью, группы из Челябинской и Самарской областей, из Тольятти, Ижевска и Перми оказались отрезаны от большой земли. Всю ночь спасатели вывозили людей из опасной местности, не прекратилась эвакуация и с рассветом.
«В общей сложности 14 спасателей Усть-Катавского отряда на автомобилях повышенной проходимости эвакуировали 213 человек», — сообщили в региональной ПСС.