Юрюзань вышла из берегов, из зоны подтопления эвакуировали 213 туристов

Резкий подъем воды начался ночью, группы из Челябинской и Самарской областей, из Тольятти, Ижевска и Перми оказались отрезаны от большой земли. Всю ночь спасатели вывозили людей из опасной местности, не прекратилась эвакуация и с рассветом.