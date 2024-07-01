Главные новости 1 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 1 июля 2024 года.
К российским специалистам попала система наведения ATACMS
РИА Новости впервые показало внутреннее устройство ракет ATACMS, поставляемых из США на Украину, включая систему наведения. Пентагон подтвердил передачу этих ракет Украине, в том числе модификацию с радиусом поражения 300 км.
Ультраправые победили в первом туре выборов во Франции
Партия Ле Пен получила 33,4% голосов на парламентских выборах во Франции, коалиция Макрона — 20,76%. Макрон распустил парламент после победы «Национального объединения» на выборах в Европарламент. Явка — 65,5%.
Венгрия стала председателем в Евросовете
1 июля Венгрия возглавит Евросовет. Это вызывает опасения из-за возможных разногласий в ЕС. Ранее Венгрия блокировала помощь Украине и получала критику от Брюсселя.
Акции липецкой фабрики Порошенко Roshen переданы в доход РФ
Приставы передали в доход России акции АО «Липецкая кондитерская фабрика “Рошен”, принадлежащей Петру Порошенко, а также акции других компаний, финансировавших ВСУ. Решение было принято Октябрьским райсудом Липецка.
Грузинский вратарь по сейвам на Евро уступил только Акинфееву
Георгий Мамардашвили занял второе место по количеству сейвов на Евро, отразив 30 ударов за 4 матча. Он уступил лишь Игорю Акинфееву, который сделал 32 сейва на Евро-2008. Сборная Грузии завершила выступление на Евро-2024, проиграв Испании 1:4.