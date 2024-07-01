Из-за неблагоприятных погодных условий в Башкирии закрыт парк «Иремель»

В Башкирии закрыт природный парк «Иремель». Временные ограничения на посещения ввели из-за неблагоприятных погодных условий: территория парка была подтоплена водами.
— Проезд автотранспорта по дорогам невозможен, существует риск застрять, — говорится в сообщении.
Добавим, что в селе Малояз Салаватского района из-за выхода реки Юрюзань были подтоплены три улицы. МЧС Башкирии подготовило два автобуса для эвакуации местных жителей.
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