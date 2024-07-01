Узбекистан вошел в четверку самых атакуемых в интернете стран СНГ

Больше всего атак было совершено на пользователей из Таджикистана (60,69%). За ним идут Беларусь (59,79%), Туркменистан (59,55%) и Узбекистан (58,74%). За нашей страной следуют Кыргызстан (57,21%), Казахстан (54,62%) и Россия (51,86%), Азербайджан (49,73%) и Армения (44,21%).
В отчете также указаны сферы деятельности, которые чаще всего подвергаются кибератакам. В первую тройку вошли финансы (28%), строительство (24%) и производство (14%).
Также авторы доклада отмечают, что в большинстве стран количество атак к концу 2023 года возросло, а в начале 2024-го резко снизилось.
Чтобы не попасть в ловушку мошенникам, Центр кибербезопасности МВД Узбекистана рекомендует проверять через специальную веб-платформу присланные в сообщениях ссылки ресурсов прежде, чем открыть их.