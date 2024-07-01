Узбекистан вошел в четверку самых атакуемых в интернете стран СНГ

Больше всего атак было совершено на пользователей из Таджикистана (60,69%). За ним идут Беларусь (59,79%), Туркменистан (59,55%) и Узбекистан (58,74%). За нашей страной следуют Кыргызстан (57,21%), Казахстан (54,62%) и Россия (51,86%), Азербайджан (49,73%) и Армения (44,21%).