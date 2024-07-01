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Узбекистан вошел в четверку самых атакуемых в интернете стран СНГ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Лаборатория Касперского опубликовала отчет о киберугрозах для стран СНГ за 2023 год и первый квартал 2024-го, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Больше всего атак было совершено на пользователей из Таджикистана (60,69%). За ним идут Беларусь (59,79%), Туркменистан (59,55%) и Узбекистан (58,74%). За нашей страной следуют Кыргызстан (57,21%), Казахстан (54,62%) и Россия (51,86%), Азербайджан (49,73%) и Армения (44,21%).

В отчете также указаны сферы деятельности, которые чаще всего подвергаются кибератакам. В первую тройку вошли финансы (28%), строительство (24%) и производство (14%).

Также авторы доклада отмечают, что в большинстве стран количество атак к концу 2023 года возросло, а в начале 2024-го резко снизилось.

Чтобы не попасть в ловушку мошенникам, Центр кибербезопасности МВД Узбекистана рекомендует проверять через специальную веб-платформу присланные в сообщениях ссылки ресурсов прежде, чем открыть их.

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