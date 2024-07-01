Дмитрий Демешин поручил решить вопрос с ремонтом Хабаровского музыкального театра

— Конечно, мы его делать будем, и я прошу Минфин мою позицию учесть. Потому что стыдно, когда вы не можете проводить мероприятия на сцене, когда люди, которые приходят в наш краевой музыкальный театр, фотографируют капающие потолки и смотрят постановки в фойе, — подчеркнул врио губернатора Дмитрий Демешин.