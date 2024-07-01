Дмитрий Демешин поручил решить вопрос с ремонтом Хабаровского музыкального театра

На очередном заседании президиума правительства края под руководством врио губернатора Дмитрия Демешина обсудили реализацию краевого проекта «Культурные гастроли». В рамках доклада исполняющий обязанности министра культуры края Марина Лоскутникова рассказала о проблеме, из-за которой было сорвано закрытие сезона в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре в минувшую субботу. Последний спектакль в учреждении прошлось перенести на другой день из-за течи в крыше, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Сегодня остро стоит вопрос с состоянием кровли музыкального театра, который является главной сценической площадкой края, в том числе для федеральных гастролей, и в 2026 году отметит 100-летний юбилей, — сказала и.о. министра.
По информации Минкультуры края, на проведение ремонтных работ необходимо выделить 36,5 млн рублей.
— Конечно, мы его делать будем, и я прошу Минфин мою позицию учесть. Потому что стыдно, когда вы не можете проводить мероприятия на сцене, когда люди, которые приходят в наш краевой музыкальный театр, фотографируют капающие потолки и смотрят постановки в фойе, — подчеркнул врио губернатора Дмитрий Демешин.
— Внимательно смотрите на то, куда уходят эти деньги. Средств, в том числе федеральных, вкладывается много. И как содержатся эти объекты, тоже большой вопрос. Я попрошу от вас в перспективе доклад, кто из руководителей учреждений каким образом их содержит, как лично вкладывается, — заявил Дмитрий Демешин.
Также на заседании президиума обсудили перспективы проблемных объектов — дома культуры в поселке имени Горького города Хабаровска, ДК «Судостроитель» и ДК «Строитель» в Комсомольске-на-Амуре. Врио губернатора поставил задачу проанализировать эффективность использования программ и инструментов, позволяющих получить дополнительные источники финансирования, включая внебюджетную помощь со стороны крупных предприятий, и решить вопросы с ремонтом и реконструкцией объектов культуры.
— Хабаровский край славится своими культурными традициями. Здесь развита самобытная культура коренных этносов, фольклор, народные ремесла — все это должно быть доступно для жителей и гостей региона. Хотя сделано немало, — cказал глава региона.
Напомним, ключевая задача проекта «Культурные гастроли» — повышение качества и доступности культурного досуга для жителей края. С этой целью ведущие коллективы краевых учреждений культуры выезжают в муниципалитеты с гастролями и выставками, районные ансамбли выступают на региональных площадках, а география фестивалей расширяется за счет участия артистов со всей страны. Работа по проекту будет продолжена.