В Новосибирске запустили новый троллейбусный маршрут № 7. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве сообщил вице-мэр Олег Клемешов.
— Сегодня мы запустили маршрут № 7 «Станиславский жилмассив — автовокзал “Новосибирск Главный”, как это и было запланировано ранее, — пояснил вице-мэр.
Он добавил, что по проекту «Безопасные и качественные дороги» Новосибирск получил 41 троллейбус из 49. По словам первого заместителя мэра города, план мая-июня по поставкам троллейбусов выполнен в полном объеме.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске 150 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. 67-летний пенсионер утонул в озере Жемчужина Сибири в Новосибирске. В Новосибирске задержали участников этнической группы за организацию нелегальной миграции.
Александр ИЛЬИН.