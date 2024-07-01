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В Новосибирске запустили новый троллейбусный маршрут № 7

Новый троллейбусный маршрут № 7 запустили в Новосибирске. Об этом сообщили сегодня, 1 июля, в ходе аппаратного совещания в правительстве региона.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске запустили новый троллейбусный маршрут № 7. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве сообщил вице-мэр Олег Клемешов.

— Сегодня мы запустили маршрут № 7 «Станиславский жилмассив — автовокзал “Новосибирск Главный”, как это и было запланировано ранее, — пояснил вице-мэр.

Он добавил, что по проекту «Безопасные и качественные дороги» Новосибирск получил 41 троллейбус из 49. По словам первого заместителя мэра города, план мая-июня по поставкам троллейбусов выполнен в полном объеме.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске 150 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. 67-летний пенсионер утонул в озере Жемчужина Сибири в Новосибирске. В Новосибирске задержали участников этнической группы за организацию нелегальной миграции.

Александр ИЛЬИН.