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Роспотребнадзор не рекомендует купаться в реке Лена на двух участках в Усть-Куте

Качество воды в реке не соответствует санитарным нормам.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор проверил качество воды на соответствие санитарным нормам в реке Лена протекающую в пределах города Усть-Кута. Как оказалось, на двух участках водоема она не соответствует микробиологическим показателям. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области.

— Купание в реке Лена в районах нижней Нефтебазы и острова Домашний в городе Усть-Куте является фактором риска для здоровья населения, — поделились специалисты.

Стоить отметить, что за 2024 год документы о соответствии санитарным нормам воды в водоемах — не выдавались. Также управление не рекомендует купаться в реках и озерах, которые не получили положительное заключение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Чертовом озере в Иркутске проводится вывоз строительного мусора. Из-за сильного загрязнения был риск исчезновения краснокнижных кувшинок.

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