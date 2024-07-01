Выплаты и пособия в этом месяце омичам начнут поступать со 2 июля

В Отделении Соцфонда РФ по Омской области опубликовали график начислений пенсий и социальных пособий в июле. Первые выплаты в отдельных районах стартуют уже 2 июля.
Единое пособие по уходу за детьми до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка,
Маткапитал начислят на банковский счет омичей 5 июля. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам придет на банковский счет 8 июля.
Пенсии в этом месяце будут начисляться 9, 16 и 19 июля.
Выплаты поступают на счета омичей в течение всего дня.