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Выплаты и пособия в этом месяце омичам начнут поступать со 2 июля

Опубликован график выплат, пенсий и пособий на июль.

Источник: Комсомольская правда

В Отделении Соцфонда РФ по Омской области опубликовали график начислений пенсий и социальных пособий в июле. Первые выплаты в отдельных районах стартуют уже 2 июля.

Единое пособие по уходу за детьми до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка, и т. д. начислят 3 июля. Почтой выплаты придут 2 июня.

Маткапитал начислят на банковский счет омичей 5 июля. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам придет на банковский счет 8 июля.

Пенсии в этом месяце будут начисляться 9, 16 и 19 июля.

Выплаты поступают на счета омичей в течение всего дня.