В больницах остаются 44 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

«На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе 2 детей», — написал Развожаев.
При этом, по его словам, на лечении в московских больницах находятся еще 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.
«Московские врачи оценивают состояние 2 пациентов как стабильно тяжелое (из них 1 ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 5 пациентов в состоянии легкой степени тяжести», — подчеркнул губернатор.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.